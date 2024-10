Parmatoday.it - Cibo scaduto e carenze igienico-sanitarie: sanzionato un albergo-ristorante

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Controlli dei Nas di Parma in undella Bassa Parmense, durante la quale sono emerse diverse criticità.In particolare, sono stati rinvenuti prodotti alimentari preimballati, come preparati di pasta e spezie, con la data di scadenza ormai superata e conservati in promiscuità