Cdm: sì alla manovra da 30 miliardi (Di martedì 15 ottobre 2024) 22.25 Il CdM ha approvato la manovra. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere fa sapere Giorgetti in una nota, in linea con l'approccio responsabile dei provvedimenti economici approvati dal governo, dispone interventi con effetti lordi pari a circa 30 mld nel 2025, più 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027. Confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e introdotta la "Carta per i nuovi nati" che riconosce mille euro ai genitori con soglia Isee di 40 mila euro.Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 15 ottobre 2024) 22.25 Il CdM ha approvato la. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere fa sapere Giorgetti in una nota, in linea con l'approccio responsabile dei provvedimenti economici approvati dal governo, dispone interventi con effetti lordi pari a circa 30 mld nel 2025, più 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027. Confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e introdotta la "Carta per i nuovi nati" che riconosce mille euro ai genitori con soglia Isee di 40 mila euro.Si rendono strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Approvata la Manovra 2025 da 30 miliardi, arriva la Carta per i nuovi nati - Sono “confermate e potenziate le misure sui congedi parentali” e viene “introdotta anche una “Carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40 mila euro per far ... (quifinanza.it)

Carta Nuovi Nati approvata nella Manovra per il 2025: mille euro ai genitori, come funziona e a chi spetta - Il consiglio dei ministri ha approvato la manovra per il 2025. Il disegno di legge di bilancio, fa sapere il Ministero dell'Economia in una nota, in linea con l'approccio serio e ... (leggo.it)

Manovra: Ok del Cdm. Interventi per 30 miliardi. Arriva la carta nuovi nati - Con la legge di Bilancio sono "confermate e potenziate le misure sui congedi parentali" e viene "introdotta anche una "Carta per i nuovi nati" che riconosce 1000 euro ai genitori entro la soglia Isee ... (ansa.it)