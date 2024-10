Cassa depositi e prestiti vende l'ex caserma di via Rossetti all'Edr per 15 milioni di euro (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA - Cassa depositi e prestiti Real Asset ha deliberato la vendita all'Ente di decentramento regionale di Trieste dell'ex caserma Vittorio Emanuele III. Lo storico complesso immobiliare è risultato pienamente in linea con i requisiti richiesti dalle autorità locali per la creazione di un grande Triesteprima.it - Cassa depositi e prestiti vende l'ex caserma di via Rossetti all'Edr per 15 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA -Real Asset ha deliberato la vendita all'Ente di decentramento regionale di Trieste dell'exVittorio Emanuele III. Lo storico complesso immobiliare è risultato pienamente in linea con i requisiti richiesti dalle autorità locali per la creazione di un grande

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

OpenAI-Fondo innovazione di Cassa depositi e prestiti - alleanza per investire in intelligenza artificiale - Prima mossa del fondo per l'AI di Cdp Venture Capital: intesa con il colosso di ChatGPT per investire in startup e formazione. (Wired.it)

La Cassa depositi e prestiti incontra i sindaci a Catania : focus sulle opportunità per il territorio - Nella sede della Città metropolitana di Catania un proficuo incontro tecnico rivolto ai sindaci ha avuto come protagonista la Cassa depositi e prestiti, l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. . L’incontro è stato introdotto da Ivan Albo (consulente del sindaco. (Cataniatoday.it)

Fabio Barchiesi nuovo vice direttore generale di Cassa Depositi e Prestiti - Barchiesi ha seguito progetti strategici in ambito equity, con particolare attenzione all’implementazione di iniziative di business e alla gestione di portafogli di asset diretti e indiretti, oltre che alla supervisione delle principali iniziative legate all’attuazione del Piano Industriale del gruppo. (Ildenaro.it)