Carrozza Cnr | Educazione basata su ricerca modello vincente e innovativo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "La research-based education rappresenta unedper lo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare le sfide della società di oggi, utile e strategico anche per le professionalità operanti nella pubblica amministrazione e nell'impresa. Lapuò essere uno strumento di formazione allo spirito critico, alla capacità di porsi le domande in modo costruttivo, allo spirito di innovazione, e rappresenta una chiave per esprimere la personalità in modo creativo". Lo ha detto questa mattina Maria Chiara, presidente del Cnr, durante la Lectio magistralis in occasione dell'apertura dell'Anno accademico 2024-25 dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.