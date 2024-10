Lapresse.it - Campobasso, branco di cinghiali fa il bagno nel lago: il video virale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unche immortala undimentre nuota neldi Guardialfiera, in provincia di, sta facendo il giro del web ed è diventato. Nel filmato si vedono diversi esemplari, di varie dimensioni, attraversare a nuoto l’invaso del Liscione, il maggiore serbatoio idrico del Molise, con un’area di circa 7,5 km². La scena, insolita e curiosa, ha sorpreso gli spettatori e sollevato nuovamente la questione della proliferazione incontrollata di questi animali nella regione. Non è certo una novità la presenza deinelle zone periferiche dei centri urbani del Molise, ma episodi come quello delle immagini, riprese lunedì pomeriggio, continuano a stupire per la loro capacità di adattamento.