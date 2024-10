Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2024 2025 | tutte le tappe e le gare maschili e femminili

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si avvicina l’inverno e lo scitorna a dare spettacolo: ecco ildelladelmaschile e femminile. Il sipario si alza sulle nevi austriache di Soelden nel fine settimana del 26 e 27 ottobre, mentre le finali si svolgeranno nella Sun Valley tra il 20 ed il 27 marzo. L’Italia ospiterà otto, con tanti appassionati che potranno seguire i numerosi azzurri in gara. Il primo appuntamento nel Bel Paese sarà in Val Gardena il 17 dicembre, poi Alta Badia e Bormio sempre a dicembre, mentre a gennaio andrà in scena lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio. Verso fine gennaio toccherà a Cortina d’Ampezzo e Kronplatz, a febbraio ci sarà la tappa di Sestriere, mentre a marzo La Thuile. Scopriamo, di seguito, il programma dettagliato conlee lepreviste, sia per le donne che per gli uomini.