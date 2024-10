Calcio: Schillaci. Messa, partite ed eventi, Palermo ricorda Totò-gol (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 18 e il 19 ottobre eventi commemorativi a un mese dalla scomparsa Palermo - La comunità di Palermo si riunisce per rendere omaggio a Totò Schillaci, leggenda del Calcio italiano, con una serie di eventi commemorativi che si terranno tra il 18 e il 19 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà i ragazzi de Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Schillaci. Messa, partite ed eventi, Palermo ricorda Totò-gol Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 18 e il 19 ottobrecommemorativi a un mese dalla scomparsa- La comunità disi riunisce per rendere omaggio a, leggenda delitaliano, con una serie dicommemorativi che si terranno tra il 18 e il 19 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà i ragazzi de

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo - bimba di un anno ricoverata in overdose da hashish : troppi casi - scatta protocollo preventivo - La piccola è stata accompagnata in pronto soccorso dai genitori secondo i quali la bimba avrebbe assunto la droga dopo averla rinvenuta per caso in strada e averla raccolta e portata alla bocca. Continua a leggere . I sanitari hanno allertato le forze dell'ordine ma il caso non è isolato e a Palermo è scattato uno specifico protocollo di emergenza preventivo. (Fanpage.it)

Palermo capitale della salute mentale - il 10 ottobre dibattiti ed eventi - Fare emergere il problema, portando alla luce la complessità e la delicatezza della patologia, vuol dire aiutare la società intera a fare un passo in avanti verso la dignità ed il rispetto che meritano, doverosamente, tutti i malati di mente e le loro famiglie” dichiara Tommaso Dragotto, Presidente dell’omonima Fondazione e continua: “il 10 ottobre affronteremo l’argomento da più angolazioni: ... (Unlimitednews.it)

Palermo capitale della salute mentale - 10 ottobre dibattiti ed eventi - PALERMO - Se il 10 ottobre, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale, in tutto il pianeta si parla di Salute Mentale, in Italia la centralità del tema da quest'anno spetterà a Palermo. Per la prima volta in assoluto, infatti, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà un'imponente mani . (Ilgiornaleditalia.it)