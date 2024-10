Calcio: Nazionale. Spalletti promuove l'U.21 "Baldanzi il più pronto" (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Ct azzurro ha parlato nell'intervallo della sfida Italia-Irlanda a Trieste ROMA - "Con questa squadra è stato fatto un lavoro importante, ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità, che possono venire a far parte del nostro gruppo. Baldanzi per quello che ha fatto vedere sicurame Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Spalletti promuove l'U.21 "Baldanzi il più pronto" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Ct azzurro ha parlato nell'intervallo della sfida Italia-Irlanda a Trieste ROMA - "Con questa squadra è stato fatto un lavoro importante, ci hanno messo a disposizione ragazzi che hanno possibilità, che possono venire a far parte del nostro gruppo.per quello che ha fatto vedere sicurame

Gravina : «Dimissioni? Non voglio lasciare il calcio a soggetti che non hanno amore per questo sport» - Le dichiarazioni di Gravina su una sua possibile ricandidatura come capo della FIGC. Ecco le sue parole Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in una lunga intervista rilasciata a ‘Il Messaggero Veneto’, ha rilasciato qualche dichiarazione su una sua possibile ricandidatura considerando l’Assemblea del 4 novembre. (Calcionews24.com)

Skuhravy : "Pinamonti non è da Genoa - lo hanno sempre mandato via". La replica di Raiola : "Skuhravy non conosce il calcio" - Il momento del Genoa già di suo non è particolarmente incoraggiante. Reduce dalla sconfitta per 1-5 sul campo dell`Atalanta – più in... (Calciomercato.com)

Calciomercato Milan – Pellegatti : “Frendrup? Ecco cosa mi hanno detto” - Calciomercato Milan, Frendrup il prossimo centrocampista per Fonseca? Carlo Pellegatti fa il punto sulle possibili mosse a centrocampo. (Pianetamilan.it)