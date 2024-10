Calcio: Mbappè nei guai, aperta in Svezia indagine per stupro (Di martedì 15 ottobre 2024) I fatti sarebbero accaduti nel centro di Stoccolma lo scorso 10 ottobre STOCCOLMA (Svezia) - La Procura svedese ha confermato questa mattina che è in corso un'indagine per "stupro" su fatti accaduti nel centro di Stoccolma dopo la visita di Kylian Mbappé e del suo entourage in un nightclub, senza sp Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Mbappè nei guai, aperta in Svezia indagine per stupro Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I fatti sarebbero accaduti nel centro di Stoccolma lo scorso 10 ottobre STOCCOLMA () - La Procura svedese ha confermato questa mattina che è in corso un'per "" su fatti accaduti nel centro di Stoccolma dopo la visita di Kylian Mbappé e del suo entourage in un nightclub, senza sp

