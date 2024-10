Calcio Italia U21-Irlanda 1-1 azzurrini a fase finale Europei

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – L’Under 21 si qualifica direttamente alladell’Europeo di categoria del 2025, che si svolgerà a giugno in Slovacchia. Glidel ct Carmine Nunziata chiudono al primo posto del gruppo A grazie al pareggio 1-1 con l’nella sfida allo stadio Nereo Rocco di Trieste. L’è passata in vantaggio al minuto 23 grazie al gol di Cesare Casadei, ex Inter, Leicester e ora al Chelsea, poi ha sfiorato il raddoppio ma Gnonto ha sbagliato undi rigore. Nella ripresa arriva la rete del pari irlandese al 66? con Moran e nel, un po’ di sofferenza per gliche possono tirare un sospiro di sollievo al termine dei 7? di recupero anche grazie a una grande parata del portiere Desplanches nel