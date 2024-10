Trevisotoday.it - Cade dal tetto del Bocciodromo, operaio gravissimo in ospedale

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alle ore 9.30 di stamani, in via Taliercio di Spresiano, si è verificato un incidente sul lavoro. Un56enne di San Donà di Piave è caduto daldel localedove stava lavorando. L'uomo è stato trasportato inin gravi condizioni ma non è, allo stato, in pericolo di