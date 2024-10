Caccia al cervo in stand by, Imprudente: "Attendiamo serenamente il pronunciamento del consiglio di Stato" (Di martedì 15 ottobre 2024) “La sospensiva decretata dal consiglio di Stato sul contenimento faunistico del cervo non invalida il portato della delibera regionale né contesta la correttezza del procedimento amministrativo intrapreso da parte della Regione Abruzzo, ma adotta tale decisione sulla base di un generale principio Chietitoday.it - Caccia al cervo in stand by, Imprudente: "Attendiamo serenamente il pronunciamento del consiglio di Stato" Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “La sospensiva decretata daldisul contenimento faunistico delnon invalida il portato della delibera regionale né contesta la correttezza del procedimento amministrativo intrapreso da parte della Regione Abruzzo, ma adotta tale decisione sulla base di un generale principio

Le associazioni ambientaliste e animaliste annunciano il ricorso al Consiglio di Stato contro la caccia al cervo [FOTO] - «L’ordinanza del Tar Abruzzo che non ha accolto la richiesta di sospensiva della delibera presentata dalle. . . Nuova iniziativa dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste e animaliste per fare il punto sulle azioni messe in atto contro la delibera ammazza-cervi votata dalla Regione Abruzzo. (Ilpescara.it)

Caccia al cervo in Abruzzo - il Tar dice no agli animalisti. “Ricorreremo al Consiglio di Stato” - Dal 14 ottobre via all’abbattimento di 469 esemplari. Il governatore Marsilio: “Confermata la legittimità delle nostre decisioni”. (Repubblica.it)