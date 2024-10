Palermotoday.it - Botteghe abusive fissate alle basole, sequestri e denunce al Capo

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Si trovano lì da anni,del, ma non sarebbero in regola con le autorizzazioni edilizie e, in alcuni casi, con le licenze commerciali. Gli agenti della polizia municipale hanno passato al setaccio questa mattina, quasi tra lo stupore dei presenti, le baracche che si trovano