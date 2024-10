Borsa | Milano conferma rialzo +025% bene Banco scivola Eni

Borsa: Milano conferma rialzo (+0,25%), bene Banco, scivola Eni (Di martedì 15 ottobre 2024) Si conferma in rialzo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 34.770 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 126,5 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 5,2 punti al 3,49%, sotto la soglia del 3,5%, e quello tedesco di 4,7 punti al 2,22%. In luce Banco Bpm (+1,2%), Recordati (+1,02%), Diasorin (+0,92%), Ferrari (+0,84%) e A2a (+0,79%) mentre scivolano Eni (e Saipem (-2,44% entrambe), penalizzate dal calo del greggio (Wti -3,82% a 71,01 dollari al barile e Brent -3,72% a 74,58 dollari al barile). Una dinamica, spiegano nelle sale operative, dovuta al venir meno del rischio di un attacco di Israele agli impianti petroliferi dell'Iran. Segno meno anche per Tenaris (-1,63%), legata all'andamento del petrolio e dell'acciaio (-0,14% a 3,487 dollari la tonnellata). Quotidiano.net - Borsa: Milano conferma rialzo (+0,25%), bene Banco, scivola Eni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) SiinPiazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 34.770 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ina 126,5 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 5,2 punti al 3,49%, sotto la soglia del 3,5%, e quello tedesco di 4,7 punti al 2,22%. In luceBpm (+1,2%), Recordati (+1,02%), Diasorin (+0,92%), Ferrari (+0,84%) e A2a (+0,79%) mentreno Eni (e Saipem (-2,44% entrambe), penalizzate dal calo del greggio (Wti -3,82% a 71,01 dollari al barile e Brent -3,72% a 74,58 dollari al barile). Una dinamica, spiegano nelle sale operative, dovuta al venir meno del rischio di un attacco di Israele agli impianti petroliferi dell'Iran. Segno meno anche per Tenaris (-1,63%), legata all'andamento del petrolio e dell'acciaio (-0,14% a 3,487 dollari la tonnellata).

Borsa : l'Europa conferma il rialzo con avvio Ny - Milano +0 - 4% - I contratti Ttf su settembre ad Amsterdam si muovono sopra i 39 euro (+1,2%). La lente del mercato è sui conti di Nvidia attesi record e, domani, sull'inflazione tedesca e il Pil Usa. Le Borse europee confermano l'andamento positivo nonostante l'avvio debole di Wall Street. Lo spread tra Btp e Bund è in rialzo e sopra i 138 punti mentre il rendimento del decennale italiano cala di 2 punti base al ... (Quotidiano.net)