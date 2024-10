Borsa | l' Europa sempre incerta dopo Wall Street Milano -023%

Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sempre incerta dopo Wall Street, Milano -0,23%

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le Borse europee proseguono nel segno dell'incertezza con l'avvio dimentre è iniziata la stagione delle trimestrali. La lente del mercato è alla decisione sui tassi della Bce, attesa giovedì. L'indice d'area del Vecchio continente, lo stoxx 600, si muove a ridosso della parità con il settore dell'energia in calo con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran. Secondo l'International Energy Angency, che si pronuncia all'indomani del taglio delle stime sulla domanda di greggio da parte dell'Opec, il mercato sarà piuttosto saturo nella prima parte del 2025. Il wti cede il 4,85% a 70 dollari al barile mentre il brent perde il 4,5% ed è sotto 74 dollari. Il gas cede l'1,6% con il prezzo che si riavvicina a 40 euro al megawattora.