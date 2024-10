Borsa | Europa apre senza direzione Parigi -009% Londra -001%

Borsa: Europa apre senza direzione, Parigi -0,09%, Londra -0,01% (Di martedì 15 ottobre 2024) Si apre in ordine sparso la seduta delle principali borse europee. Parigi cede lo 0,09% a 7.595 punti, Londra (-0,01% a 8.291 punti) è praticamente invariata mentre guadagnano terreno Francoforte (+0,38% a 19.581 punti) e Madrid (+0,33% a 11.890 punti). Quotidiano.net - Borsa: Europa apre senza direzione, Parigi -0,09%, Londra -0,01% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Siin ordine sparso la seduta delle principali borse europee.cede lo 0,09% a 7.595 punti,(-0,01% a 8.291 punti) è praticamente invariata mentre guadagnano terreno Francoforte (+0,38% a 19.581 punti) e Madrid (+0,33% a 11.890 punti).

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 123 - 3 punti - Apertura in calo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 123,3 punti, contro i 127,1 segnati in chiusura nella vigilia. Il rendimento annuo italiano perde 3,8 punti al 3,5% e quello tedesco 3,2 punti al 2,24%. (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 129 - 7 punti - Apre in rialzo a 129,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, contro i 129,3 punti segnati venerdì scorso in chiusura. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,55%, mentre quello tedesco scende di 0,5 punti al 2,26%. (Quotidiano.net)