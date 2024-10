Bonus ristrutturazione in Manovra, possibile proroga del 50% per la prima casa (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo Meloni apre alla possibilità di confermare il Bonus ristrutturazioni al 50% anche nel 2025. La misura, che ha sostenuto numerosi interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, potrebbe essere prorogata nonostante le modifiche introdotte dal dl 39/2024, che prevedevano una riduzione della detrazione al 36% a partire dal 1° gennaio 2025. Manovra: cosa ha detto il viceministro Maurizio Leo Nel corso del convegno “Far crescere insieme l’Italia” a Milano, organizzato da Fratelli d’Italia, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha indicato che il Bonus ristrutturazioni potrebbe mantenere l’aliquota al 50%, almeno per gli interventi sulla prima casa. Quifinanza.it - Bonus ristrutturazione in Manovra, possibile proroga del 50% per la prima casa Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo Meloni apre alla possibilità di confermare ilristrutturazioni al 50% anche nel 2025. La misura, che ha sostenuto numerosi interventi di recupero edilizio e risparmio energetico, potrebbe essereta nonostante le modifiche introdotte dal dl 39/2024, che prevedevano una riduzione della detrazione al 36% a partire dal 1° gennaio 2025.: cosa ha detto il viceministro Maurizio Leo Nel corso del convegno “Far crescere insieme l’Italia” a Milano, organizzato da Fratelli d’Italia, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha indicato che ilristrutturazioni potrebbe mantenere l’aliquota al 50%, almeno per gli interventi sulla

