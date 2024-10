Bomba carta a Pomigliano, il prefetto rafforza i controlli (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘esplosione di una Bomba carta e di alcuni colpi d’arma da fuoco, nei giorni scorsi a Pomigliano d’Arco (Napoli), è stata oggetto dell’analisi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, riunitosi nel pomeriggio in Prefettura. Il prefetto ha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, “al fine di ripristinare la legalità e la percezione di sicurezza della popolazione”. L'articolo Bomba carta a Pomigliano, il prefetto rafforza i controlli proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Bomba carta a Pomigliano, il prefetto rafforza i controlli Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘esplosione di unae di alcuni colpi d’arma da fuoco, nei giorni scorsi ad’Arco (Napoli), è stata oggetto dell’analisi del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato daldi Napoli, Michele di Bari, riunitosi nel pomeriggio in Prefettura. Ilha disposto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, “al fine di ripristinare la legalità e la percezione di sicurezza della popolazione”. L'articolo, ilproviene da Anteprima24.it.

Pomigliano - Spari e bomba carta contro condominio : indagini in corso - . Diversi proiettili calibro 9x21mm sono stati sparati contro una palazzina, danneggiando la finestra e il balcone di una pensionata incensurata. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica e l’origine dell’attacco. Contestualmente, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all’ingresso del condominio. (Primacampania.it)

Assalto ad una palazzina : bomba carta all'ingresso - spari all'indirizzo di un'abitazione - Ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e della sezione operativa di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Walter Tobagi a Pomigliano per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi proiettili calibro 9x21mm erano stati esplosi contro una palazzina... (Napolitoday.it)

Scoperte 'salette' di spaccio nel centro storico - trovata bomba carta : tre arresti ad Apricena - I militari della Stazione Carabinieri di Apricena, coadiuvati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre persone accusate, a vario titolo e in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti... (Foggiatoday.it)