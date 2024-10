361magazine.com - Body Make-Up Illusion: la nuova era della lingerie

(Di martedì 15 ottobre 2024) Triumph presenta unacategoria di reggiseni, ridefinendo il comfort per sempre: TheCollection Triumph, da sempre sinonimo di eccellenza, si spinge ancora una volta oltre i confini dell’innovazione. Questa stagione, il brand lancia con orgoglio la collezione, annunciando unacategoria di reggiseni che ridefinisce il concetto di comfort. Pensato per le donne che cercano un reggiseno di cui fidarsi, ma allo stesso tempo non vogliono sentirlo, questa collezione all’avanguardia debutta con laserie-UpLace, il reggiseno progettato per farvi dimenticare di indossarlo. È un prodotto così innovativo da colmare il divario tra reggiseni con e senza ferretto.