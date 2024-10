Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus e ritrovata in lacrime dopo 5 ore (Di martedì 15 ottobre 2024) Bambina di 3 anni dimenticata sullo scuolabus. E’ successo a Morro D’Oro (Teramo). La piccola è stata lasciata sola a bordo del bus per cinque ore, dalle 8 alle 13. Fortunatamente, è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La madre, come tutti i giorni, era andata poco dopo le 12 a scuola per riprendere la figlia. Ma sul posto Feedpress.me - Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus e ritrovata in lacrime dopo 5 ore Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) Bambina di 3. E’ successo a Morro D’Oro (Teramo). La piccola è stata lasciata sola a bordo del bus per cinque ore, dalle 8 alle 13. Fortunatamente, è in buone condizioni di salute, anche se, per sicurezza, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La madre, come tutti i giorni, era andata pocole 12 a scuola per riprendere la figlia. Ma sul posto

