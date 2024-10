Anteprima24.it - Bandi per l’assegnazione degli stalli mercatali: istanze fino al 4 novembre

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento Luigi Ambrosone rende noto che l’ufficio Suap ha predisposto iperliberi delle aree, non alimentare, di Santa Colomba, Piazza Risorgimento e Via Bonazzi, e per le areedel settore merceologico alimentare di Viale Mellusi, Via Poerio e Via Cassella. Nei mercati alimentari è prevista la riserva di una parte dei posteggi in favore dei coltivatori diretti/imprenditori agricoli.