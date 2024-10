Anteprima24.it - Aumentano gli italiani in povertà alimentare,+500mila nel 2023

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTorna a crescere in Italia laalimentare: nelsono 4,9 milioni gli– l’8,4% della popolazione over 16 – che non hanno potuto permettersi un pasto completo ogni due giorni. L’impossibilità di mangiare fuori casa con parenti o amici almeno una volta al mese ha riguardato invece 2,9 milioni di persone, cioè il 5,8% deglisopra i 16 anni. Una crescita di un punto percentuale dei tassi di deprivazione materiale e sociale, pari a 500mila persone per ciascun indice, rispetto al 2022 e un’inversione di tendenza dopo anni di calo. A salire del 40% sono anche gli aiuti alimentari distribuiti negli ultimi 5 anni. Sono i dati inediti contenuti nel quinto rapporto sullaalimentare di ActionAid: “I numeri dellaalimentare in Italia a partire dalle statistiche ufficiali”.