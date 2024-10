Fanpage.it - Attacco hacker ai Pokémon: rivelati tutti i vecchi esemplari che non abbiamo mai visto

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Più di 2000 documenti privati di dipendenti ed ex dipendenti. Nuovi progetti per console non ancora annunciate e molto altro. Ecco cosa è stato reso pubblico dopo il copioso leak che ha colpito Game Freak, nota azienda dei videogiochi