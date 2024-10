Ilnapolista.it - Atletico Madrid, la Commissione Antiviolenza chiede due settimane di chiusura del Metropolitano (Relevo)

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’potrebbe andare incontro ad una grossa sanzione per i fatti avvenuti durante il derby contro il Real (lancio di oggetti a Courtois, urla razzista ed esposizione di striscioni neonazisti) : il Civitas(o Riyadh Air) potrebbe infatti restare chiuso per dueriporta L’ultima riunione dellaè stata devastante per l’Atlético, all’unanimità sia le forze di sicurezza dello Stato che le istituzioni si sono accordate per proporre una sanzione storica per il club: dueditotale dele una multa superiore al massimo previsto in questi casi: 65.000 euro. La decomposizione morale dei giocatori dell’che applaudono gli ultras violenti (El Paìs) “La decomposizione morale”.