Lanazione.it - Ase in campo per sistemare verde e strade

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) SPOLETO - Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland. Per quanto riguarda gli interventi sulle, oltre ai lavori per la sistemazione delle buche e il ripristino di pavimentazioni e acciottolati, è in programma la decespugliazione asalese, San Paolo e Azzano e la pulizia delle cunette e dei chiavicotti stradali lungo la strada Crociferro – San Giacomo, nell’area interna all’abitato di valle San Martino e a Colle Attivo. Oggetto di intervento anche alcuni stabili comunali.