Biccy.it - Ascolti 14 ottobre, quanto ha fatto l’ottava puntata del Grande Fratello

(Di martedì 15 ottobre 2024) Parliamo di. Ilè in onda con la 18esima edizione e nel corso delabbiamo assistito all’eliminazione di Michael Castorino. In nomination sono finiti in quattro, ma il televoto non è eliminatorio. I più votati sono stati Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Bruschi.ha totalizzato 2.204.000 telespettatori pari al 17,36% di share; su Rai1 la partita di calcio Italia – Israele ha7.346.000 telespettatori pari al 34,17% di share.181^: 2.510.000 telespettatori – 21,28% di share 2^: 2.091.000 telespettatori – 17,1% di share 3^: 2.238.000 telespettatori – 18,5% di share 4^: 1.993.000 telespettatori – 16,3% di share 5^: 2.153.000 telespettatori – 17,9% di share 6^: 2.122.000 telespettatori – 16,5% di share 7^: 2.293.