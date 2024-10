Romatoday.it - Art of play, la mostra immersiva dedicata al gioco e all'universo Hello Kitty

Leggi tutta la notizia su Romatoday.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Art of", la più grandeall’arte dele all’diarriva a Roma dal 25 ottobre presso il Pratibus District, in viale Angelico 52. Alle spalle del progetto ci sono Elena e Giulia Sella che, dopo il successo di "House of dreamers" a Parigi hanno