Agi.it - Arrestato per corruzione il direttore generale di Sogei. Perquisito "l'uomo di Musk in Italia"

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - La Guardia di Finanza haildi, Paolino Iorio, e un imprenditore ieri sera a Roma. Ai due è contestato il concorso in. L'arresto, in flagranza di reato dopo lo scambio di una somma di 15 mila euro poi sequestrati, è stato eseguito dal nucleo Pef, nell'ambito di un'inchiesta più ampia coordinata dalla procura della Capitale. In totale sono 18 le persone indagate nell'inchiesta della Guardia di Finanza. Quattordici le società coinvolte nell'indagine in cui si ipotizzano, a vario titolo, i reati die turbativa d'asta.