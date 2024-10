Anteprima24.it - Aperte le iscrizioni al corso di formazione per famiglie affidatarie

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento (Ente capofila dell’Ambito B1), Carmen Coppola, rende noto che sonolealdi“Per– Io posso anche se”, destinato a soggetti,e singoli interessati ad approfondire o conoscere lo strumento dell’affido familiare. Ilè gratuito e in particolare mira ad approfondire le varie forme di affido, a fornire un quadro delle funzioni e del ruolo dell’affidatario in termini di funzioni educative e di dinamiche psicologiche e a dare gli strumenti di “buona prassi”. E’ articolato in quattro incontri della durata di due ore (dalle ore 16:00 alle ore 18:00), si svolgerà in viale dell’Università 1 e avrà inizio il 24 ottobre. Gli altri tre appuntamenti si terranno il 14 e 28 novembre e il 5 dicembre.