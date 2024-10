Angelina Mango k.o. per una rinofaringite, saltano le date di Napoli e Molfetta: «Sono mortificata ma non è il momento di essere testarda» (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi l’ha sentita il 14 ottobre a Napoli, nella prima delle due date in programma durante il suo tour, se ne è accorto che qualcosa non andava. E dopo un consulto con i medici anche la diretta interessata si è decisa a fare un passo indietro e ammettere di aver bisogno di una pausa. Angelina Mango ha dovuto cancellare due date del suo tour, quelle del 15 e 16 ottobre, a causa di un forte mal di gola. Qualcosa di più anzi, come recita il bollettino medico con il quale Live Nation annuncia lo spostamento dei concerti. «A causa di una rinofaringite acuta che ha colpito l’artista, le date del tour di Angelina Mango previste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (Bari) presso l’Eremo Club Sono riprogrammate», si legge nel comunicato. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 15 ottobre 2024) Chi l’ha sentita il 14 ottobre a, nella prima delle duein programma durante il suo tour, se ne è accorto che qualcosa non andava. E dopo un consulto con i medici anche la diretta interessata si è decisa a fare un passo indietro e ammettere di aver bisogno di una pausa.ha dovuto cancellare duedel suo tour, quelle del 15 e 16 ottobre, a causa di un forte mal di gola. Qualcosa di più anzi, come recita il bollettino medico con il quale Live Nation annuncia lo spostamento dei concerti. «A causa di unaacuta che ha colpito l’artista, ledel tour dipreviste per oggi 15 ottobre apresso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a(Bari) presso l’Eremo Clubriprogrammate», si legge nel comunicato.

