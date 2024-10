Alla guida con il cellulare e senza cintura, la polizia stradale eleva 307 multe e sospende 13 patenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre 300 multe e 800 punti decurtati dalle patenti. Questi alcuni numeri del report che la polizia stradale di Messina ha redatto al termine dell'operazione "Focus on the Road" condotta lungo le autostrade A18 e A20 e nei centri abitati.  Il bilancio parla di 75 posti di controllo, 496 Messinatoday.it - Alla guida con il cellulare e senza cintura, la polizia stradale eleva 307 multe e sospende 13 patenti Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Oltre 300e 800 punti decurtati dalle. Questi alcuni numeri del report che ladi Messina ha redatto al termine dell'operazione "Focus on the Road" condotta lungo le autostrade A18 e A20 e nei centri abitati.  Il bilancio parla di 75 posti di controllo, 496

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verifiche della polizia stradale per prevenire incidenti : tre patenti ritirate - Nel corso del fine settimana appena trascorso, gli agenti della polizia stradale hanno effettuato, insieme al personale dell’ufficio sanitario provinciale della questura di Catania, una serie di controlli finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe. In... (Cataniatoday.it)

Controlli della polizia stradale : le arterie in cui sono presenti i velox mobili - Prosegue l'attività di controlli della velocità sul territorio ad opera della polizia stradale. . La repressione dei comportamenti illeciti è finalizzata a determinare un. . I prossimi giorni del mese di ottobre, infatti, saranno caratterizzati da verifiche lungo le arterie principali della provincia. (Ferraratoday.it)

Gli autovelox della polizia stradale contro gli eccessi di velocità - ecco le strade sotto la lente - La polizia stradale rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità . Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire, così, gli incidenti stradali. E' importante tenere la... (Messinatoday.it)