Alan Friedman risponde a Ossini: “Balla come un trattore che vuole fare l’amore” (Di martedì 15 ottobre 2024) Alan Friedman sta dimostrando a Ballando con le Stelle di non mandarle a dire. Con il suo solito humor ha così risposto per le rime a Massimiliano Ossini, che aveva contestato la giuria per i voti sostenendo di Ballare “cento volte meglio” di lui. Il mio amico, che dietro la schiena dice che lui Balla cento volte meglio di me. Me l’ha detto due volte e abbiamo un po’ bisticciato perché io gli ho detto che non è gentile. Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balli come un trattore che vuole fare l’amore‘. Gli ho consigliato di sciogliersi, di bere un whisky prima di andare sulla pista perché è legnoso ha dichiarato il giornalista statunitense, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a 5 in Condotta su Rai Radio2. Davidemaggio.it - Alan Friedman risponde a Ossini: “Balla come un trattore che vuole fare l’amore” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sta dimostrando ando con le Stelle di non mandarle a dire. Con il suo solito humor ha così risposto per le rime a Massimiliano, che aveva contestato la giuria per i voti sostenendo dire “cento volte meglio” di lui. Il mio amico, che dietro la schiena dice che luicento volte meglio di me. Me l’ha detto due volte e abbiamo un po’ bisticciato perché io gli ho detto che non è gentile. Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balliunche‘. Gli ho consigliato di sciogliersi, di bere un whisky prima di andare sulla pista perché è legnoso ha dichiarato il giornalista statunitense, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a 5 in Condotta su Rai Radio2.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando - Alan Friedman ha stima di Ossini ma non sa come si chiama! - Perché io ho grande stima per Massimo Orsini, che sarà cugino del professore credo. “Ho fatto una battuta“, si è subito ‘difeso’ Friedman, senza cogliere il fulcro della bordata di Selvaggia. The post Ballando, Alan Friedman ha stima di Ossini ma non sa come si chiama! appeared first on Davide Maggio. (Davidemaggio.it)

Massimiliano Ossini contro giuria Ballando e stoccata a Friedman (VIDEO) - La polemica sollevata dal conduttore rischia di mettere in ombra il suo talento e la sua preparazione sul palco. Massimiliano Ossini fa polemica contro Selvaggia Lucarelli Il cuore della polemica riguarda il voto dato da Selvaggia Lucarelli. Il disappunto del conduttore è emerso chiaramente mentre si trovava nella sala delle stelle, in contemporanea alla diretta su Rai1. (Tvpertutti.it)

Massimiliano Ossini contro la giuria di Ballando e i voti a Friedman - Non a caso, ha più volte dichiarato di voler vincere. Prime avvisaglie di un clima rovente nella ‘sala delle stelle’, con Ossini calatosi nei panni del ‘perfettino’ che dev’essere ad ogni costo il primo della classe, senza fare nessun accenno di autocritica. Stoccata alla quale ovviamente la Bruganelli (che poi avrebbe attaccato Selvaggia a La Vita in diretta innescando la sua reazione) non ... (Davidemaggio.it)