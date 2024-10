Al via il portafoglio digitale: come funziona e per cosa si usa (Di martedì 15 ottobre 2024) Patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità saranno a breve sui nostri smartphone. Dopo diversi test, dal 23 ottobre partirà l'IT-Wallet, il portafoglio digitale che conterrà i principali documenti del cittadino. In questa prima fase potranno accedervi 50mila persone, che hanno Europa.today.it - Al via il portafoglio digitale: come funziona e per cosa si usa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità saranno a breve sui nostri smartphone. Dopo diversi test, dal 23 ottobre partirà l'IT-Wallet, ilche conterrà i principali documenti del cittadino. In questa prima fase potranno accedervi 50mila persone, che hanno

Come funziona il nuovo portafoglio digitale : non solo patente - tutti i documenti sul telefonino - . Una delle sue caratteristiche principali è che si potrà accedere anche offline. Ogni cittadino potrà gestire identità digitali e credenziali in un unico strumento, migliorando sicurezza e trasparenza nei servizi pubblici e privati. 000 cittadini, ma il vero lancio avverrà a gennaio 2025. Non sostituirà lo Spid, ma sembra che il governo voglia puntare più sulla Carta di Identità Elettronica per ... (Thesocialpost.it)

IT-Wallet ai blocchi di partenza. Il portafoglio digitale nelle tasche degli italiani dal 23 ottobre - Sta per arrivare il momento di IT-Wallet. Si parte la prossima settimana ed entro dicembre lo avranno tutti gli italiani. I primi documenti a essere integrati sono patente, tessera sanitaria e carta della disabilità... Leggi tutto . (Dday.it)

Come funziona il nuovo portafoglio digitale : non solo patente - tutti i documenti sul telefonino - Un grande passo verso un’Italia sempre più digitale e connessa. Ogni cittadino potrà gestire identità digitali e credenziali in un unico strumento, migliorando sicurezza e trasparenza nei servizi pubblici e privati. La versione pubblica permetterà di caricare documenti, certificati, abbonamenti ai mezzi pubblici e titoli di studio, semplificando la gestione quotidiana dei cittadini. (Thesocialpost.it)