Repubblica.it - Al pronto soccorso con dolori al petto, dimesso: muore nella notte il sindaco di Corsano Biagio Raona. Aperta un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su Repubblica.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), medico odontoiatra al terzo mandato come primo cittadino, è morto all’improvvisofra il 14 e il 15 ottobre: la camera ardente allestita nel Comune in provincia di Lecce è stata chiusa e le esequie rimandate per consentire l’autopsia dopo l’esposto dei familiari