12 HbbTV Symposium & Awards Premiere in Diretta Streaming Segui LIVE su Digital-News it - Notizie Recensioni e Palinsesti TV

(Di martedì 15 ottobre 2024) Guarda inClicca nella finestra qui sotto perre il dibattito indalle ore 15.00.12°l'evento su.it, prodotto da Comunicaree con il supporto della piattaforma CONNECT. Media Partner:.it.L’Associazione, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare il programma della conferenza dell'and2024, l’evento annuale più importante del settore della TV connessa che si svolgerà il 14 e 15 novembre a Londra, evento realizzato in collaborazione con l'operatore della piattaforma britannica Everyone TV (BBC/ITV /Channel 4/Channel 5).