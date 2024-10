Dday.it - webOS 24 arriva sui modelli 2023 di smart TV LG prima del previsto. Già in distribuzione in Europa

Leggi tutta la notizia su Dday.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sarebbe dovutore nel 2025 per idell’anno scorso, ma LG ha fatto una sorpresa agli utenti. L’update è in, ma non si può tornare alla vecchia versione se si installa24