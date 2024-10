Liberoquotidiano.it - "Vittime di un inganno": l'oroscopo di Branko, per chi oggi sarà una giornata pericolosissima

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di, lunedì 14 ottobre. ARIETE Mercurio, pianeta dei contatti importanti, dal lavoro alle amicizie, dai parenti stretti alle cose finanziarie, dai viaggi allo studio,di giorno in giorno più favorevole. Guardate però lontano, sin da subito cominciate a preparare programmi per l'anno prossimo, cheun periodo totalmente nuovo per tutti voi, giovani e anziani. Anchepuò uscire fuori qualcosa di inaspettato. L'amore è presente in ogni sfumatura, prevale però il rosso di Marte, sex e gelosia. TORO Anche se siete orgogliosi di essere del Toro, non significa che l'amore deve trasformarsi in una corrida, non tutti i giorni almeno. Forse tocca proprio a voi fare il primo passo, un gesto gentile per una specie di armistizio, prima che il Sole entri in Scorpione.