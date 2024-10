Lucascialo.it - Vinted, come funziona e se conviene la app per vendere abiti e accessori usati

Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)la appusare la app? Se lo stanno chiedendo in molti, soprattutto quanti hanno il guardaroba pieno diche vorrebbero. Del resto, per mesi abbiamo assistito in Tv a uno spot con il mantra “Non lo metti? Mettilo su!”. In realtà, l’idea non è proprio nuovissima, L'articoloe sela app perproviene da LE VOCI DI DENTRO.