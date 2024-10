.com - Vincenzo Incenzo torna con il nuovo singolo Ti perdi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tiè il titolo deldiche anticipa l’album di inediti #Pace Da venerdì 18 ottobre in radio e in digitale Ti(Verba Manent/ADA Music Italy), ildiche anticipa l’album di inediti #Pace, in uscita il 15 novembre. Il brano è disponibile in pre-save. Tiè una considerazione dolorosa su un amore, un tempo e un mondo perduti e sul desiderio impossibile di cambiare il passato. Una power ballad che parte dall’intimità del piano voce e cresce fino a trasformarsi in un grido struggente. Il brano, scritto e composto dallo stesso cantautore, è prodotto da Jurij Ricotti, che vanta collaborazioni con Eminem, Dua Lipa, Ariana Grande, Andrea Bocelli e tanti altri. All’incisione hanno partecipato musicisti di fama mondiale come i Grammy Awards Alfredo Paixao e Daniele Bonaviri.