VIDEO | Sud chiama nord perde anche Ismaele La Vardera | Caro Cateno tra di noi le distanze sono diventati siderali

"Caro Cateno, ti auguro ogni fortuna, ma tra di noi purtroppo le distanze sono diventati siderali ecco cosa ho deciso". Con questa parole il deputato regionale siciliano Ismaele La Vardera saluta ilmovimento di Cateno De Luca, Sud chiama nord.L'annuncio nel profilo social, dove l'ex Iena

La Vardera lascia Sud chiama Nord e va al gruppo misto : "Troppa distanza tra me e Cateno De Luca" - “Farò la mia traversata nel deserto. Sono le parole del deputato regionale Ismaele La Vardera, che ha appena. Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto. . . . Ringrazio il movimento e Cateno De Luca, ma è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano". (Palermotoday.it)

Ismaele La Vardera lascia Cateno De Luca e Sud chiama Nord : "Tra di noi distanze siderali" - Non andrò in nessun partito di maggioranza, vado al gruppo misto. Ringrazio il movimento e Cateno De Luca, ma è giunto il momento che le nostre strade, almeno per il momento, si dividano. . Sabato scorso ho capito quali sono i rapporti con il leader di Sud chiama nord: niente dialogo e senza averne parlato prima, ha deciso con tutta la deputazione rimasta di. (Gazzettadelsud.it)

Cateno De Luca attacca La Vardera : "Hai capito ben poco. La linea politica la detta l'assemblea di Sud chiama Nord" - E' il commento di Cateno De Luca , leader di Sud chiama Nord, ad un post social. "Caro Ismaele credo che per l’ennesima volta l’ansia di prestazione ha prevalso facendo scambiare cazzi per lampioni. . Rivediti per bene la diretta dell’odierna manifestazione perché hai capito ben poco di quello che ho detto e ciò mi amareggia perché potevi evitare di contribuire alla diffusa disinformazione ". (Gazzettadelsud.it)