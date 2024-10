Ilrestodelcarlino.it - Vicenza, controlli durante la vendemmia: scoperti cinque lavoratori in nero

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Prosegue la lotta contro la manodopera irregolare. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, in occasione della2024, hanno eseguito diversinei confronti di aziende agricole attive sui colli Berici.irregolari in due aziende Più nel dettaglio, una pattuglia della dipendente Tenenza di Noventa Vicentina ha sottoposto a controllo alcune imprese operanti nei comuni di Lonigo e Orgiano (VI), dove sono stati identificatirisultati completamente in ‘’. Nella prima azienda vitivinicola controllata, su tredue erano assunti correttamente, mentre il terzo non aveva una posizione regolare, invece, nella seconda azienda sono stati riscontrati quattro dipendenti su otto totalmente in ‘’.