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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 20:30 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO VIA OSTIENSE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VITINIA DIREZIONE OSTIA ANTICA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI E CODE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI MENTRE IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral
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