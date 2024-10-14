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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19:15 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO CODE ALTEZZA MAGLIANA DIREZIONE EUR IN VIA C COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral
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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 18 : 15 - 05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ALTEZZA ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17 : 45 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 17. 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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