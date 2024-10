Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19:15

(Di lunedì 14 ottobre 2024)DEL 14 OTTOBREORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LAFIUMICINO CODE ALTEZZA MAGLIANA DIREZIONE EUR IN VIA C COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral