Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 19:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 18 : 45 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 18. 35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 18 : 15 - 05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI ALTEZZA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17 : 45 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 17. 20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO SUL ... (Romadailynews.it)
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