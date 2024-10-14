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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17:45 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA CODE ALTEZZA SPINACETO DIREZIONE EUR IN VIA C COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA TRA SETTEBANGI E LA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO Servizio fornito da Astral
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