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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 17:15 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE CI SPOSTIAMO SULLA STRADA PROVINCIALE TIBERINA DOVE UN INCIDENTE RALLenta IL TRAFFICO TRA VIA PIAN DELL’OLMO E VIA GROTTA OSCURA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO SCALO MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA TRA SETTEVILLE E L’ALBUCCIONE DIREZIONE TIVOLI TERME Servizio fornito da Astral
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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2024 ore 12 : 30 - VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2024 ORE 11. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULL’A1 #ROMANAPOLI CODE PER #INCIDENTE TRA #ANAGNI E #COLLEFERRO DIREZIONE ROMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24: CODE DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA LE USCITE PONTINA E ... (Romadailynews.it)Viabilità Roma

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