Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa di suo padre

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ta a condurre Leaver saltato due puntate a causa delle condizioni di salute di suo. La scorsa settimana, Max Angioni, nell’annunciarne la sua assenza ha detto: “Sono le ore 9:16, siamo in diretta e anche stasera ci vedete qui da soli. Questo perchénon è potuta essere qui con noi. Vi ricordate che la settimana scorsaera dovutare per un’urgenza a Roma. Ora possiamo dirvelo: erata per suo papà che aveva avuto un problema di salute. Problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa mentre eravamo in provaè stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe è venuto purtroppo a mancare. La famiglia de Leti aspetta a braccia aperte, questa è casa tua,quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene”.