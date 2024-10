Vem Miller l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump | Preparava il terzo attentato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Vem, 49 anni, di Las Vegas, è statodurante una manifestazione di Donaldin California. Era armato con une unacarica. La polizia Usa lo ha fermato mentre arrivata a bordo di un Suv nero nei pressi del. Il reato contestato è quello di possesso illegale di un’arma da fuoco e di un caricatore ad alte capacità. Poi è stato rilasciato su cauzione. Dovrà presentarsi in tribunale il 2 novembre.ha tentato di entrare nelpresentando un falso pass per vip. È registrato come elettore repubblicano e si è dichiarato appartenente a gruppi di estrema destra 5 mila dollariha pagato una cauzione di 5 mila dollari per tornare libero. Nel 2022 si era candidato allerie per un posto al parlamento statale del Nevada ma non ce l’aveva fatta.