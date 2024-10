Vela: America's Cup. New Zealand batte ancora Ineos e va sul 4-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel recupero della regata non disputata ieri ancora un successo per il Defender BARCELLONA (SPAGNA) - New Zealand sempre più vicina all'America's Cup 2024. Il Defender vince anche la quarta regata, recupero di quella non disputata ieri per poco vento, e si porta in vantaggio 4-0 su Ineos Britannia n Ilgiornaleditalia.it - Vela: America's Cup. New Zealand batte ancora Ineos e va sul 4-0 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel recupero della regata non disputata ieriun successo per il Defender BARCELLONA (SPAGNA) - Newsempre più vicina all''s Cup 2024. Il Defender vince anche la quarta regata, recupero di quella non disputata ieri per poco vento, e si porta in vantaggio 4-0 suBritannia n

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vela : America's Cup. New Zealand batte ancora Ineos e va sul 4-0 - Nel recupero della regata non disputata ieri ancora un successo per il Defender BARCELLONA (SPAGNA) - New Zealand sempre più vicina all'America's Cup 2024. Il Defender vince anche la quarta regata, recupero di quella non disputata ieri per poco vento, e si porta in vantaggio 4-0 su Ineos Britannia n . (Ilgiornaleditalia.it)

America's Cup - New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 - AGI - Terza regata nelle acque di Barcellona ma ancora una volta la spunta il Defender: nel primo round della seconda giornata della finale della 37esima America's Cup Emirates Team New Zealand vince di nuovo e vola sul 3-0 contro Ineos Britannia. Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa. (Agi.it)

America's Cup - New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 - Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa. La presenza del Re a Barcellona a bordo della “Juan Carlos I” per assistere a queste regate finali della 37ª America's Cup - che sono disputate dai campioni in carica Emirates Team New Zealand e INEOS Britannia - “aggiunge ancora più valore a questo evento chiave per ... (Agi.it)