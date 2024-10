Periodicodaily.com - USA 2024: gli elettori democratici si stanno registrando di meno

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In vista delle elezioni USA, Il vantaggio deinella registrazione degliè diminuito in tre Stati chiave in bilico, Pennsylvania, North Carolina e Nevada. USA: gliin calo nelle registrazioni Il vantaggio deinella registrazione degliè diminuito in tre Stati chiave in bilico, Pennsylvania, North Carolina