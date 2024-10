Ilgiorno.it - Urtato da una macchina e sbalzato nel campo. Grave un motociclista

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Undi 19 anni ieri pomeriggio è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 17, tra Cologne ed Erbusco. Il ragazzo, in sella alla sua Honda, è finito contro una Fiat 500 condotta da una donna di 58 anni, che stava effettuando una manovra di svolta in via Santa Maria. L’impatto è stato particolarmente violento: ilè statoper circa dieci metri, finendo neladiacente alla strada. Per prestare soccorso, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo, che ha trasportato d’urgenza il ferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII. La donna alla guida della Fiat è stata invece portata in ambulanza all’ospedale di Chiari. Milla Prandelli